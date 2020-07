Sorteggio Champions League, il regolamento: tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 10 luglio 2020) Mezzogiorno di fuoco. In questa strana estate sta per arrivare anche il momento della Champions League: la coppa più ambita infatti si giocherà ad agosto con un format tutto nuovo. Alle 12:00 verrà sorteggiato il tabellone che porterà dai quarti di finale alla finalissima, andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere. SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI – Sono quattro le formazioni che hanno già staccato il pass per i quarti di finale e sono: Atalanta, Lipsia, Psg e Atletico Madrid. I match si sono disputati poco prima dello stop imposto dalla pandemia mentre le altre quattro sfide degli ottavi di finale devono ancora vivere i match di ritorno che si giocheranno venerdì 7 e sabato 8 agosto (due sfide per serata). Si tratta di ... Leggi su sportface

