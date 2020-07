Sorteggio Champions League, gli accoppiamenti verso la Final Eight (Di venerdì 10 luglio 2020) La Champions League è pronta a ripartire. Dopo la lunga sosta forzata a casa dell'emergenza coronavirus, anche il torneo più importante per club d'Europa fa il suo ritorno. Oggi a Nyon, dalle 12.00, ecco il Sorteggio Champions League.Le date sono state decise, mancano ancora alcune partite degli ottavi per completare alla perfezione il quadro ma la Uefa ha deciso comunque di procedere con gli accoppiamenti. Si ripartirà dal 7 e 8 agosto, quando si giocheranno gli ultimi 4 ottavi di Finale poi via via tutte le altre gare con il nuovo format scelto: le otto squadre Finaliste si sfideranno in partite secche, che si disputeranno tutte nella città di Lisbona. I restanti ottavi, invece, si terranno nelle sedi ... Leggi su itasportpress

