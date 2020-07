Sorteggi Europa League LIVE, gli accoppiamenti della fase finale (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggi Europa League – Giornata di Sorteggi a Nyon. Dopo la Champions (qui gli accoppiamenti) è il turno dell’Europa League. Anche in questo caso sarà un Sorteggio anomalo, con diverse incognite. Verrà svelato il tabellone tennistico con cui si porterà a termine la seconda competizione continentale. In corsa per la vittoria finale ci sono anche due italiane: Inter e Roma. Prima però si dovranno concludere gli ottavi di finale, tra il 5 e il 6 agosto. Queste le partite in programma: Inter-Getafe in gara secca in Germania Roma-Siviglia in gara secca in Germania Olympiakos-Wolverhampton (andata 1-1) Rangers-Bayer Leverkusen (andata 1-3) Wolfsburg-Shakhtar (andata ... Leggi su calcioweb.eu

