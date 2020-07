Sorteggi Champions League: sarà Atalanta-PSG. Juve con City o Real Madrid se passa con il Lione. Possibile Napoli-Bayern (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggi Champions League- La Champions League scalda i motori e si prepara a far ritorno in vista del mese di agosto. Juventus attesa dal ritorno degli ottavi di finale contro… L'articolo Sorteggi Champions League: sarà Atalanta-PSG. Juve con City o Real Madrid se passa con il Lione. Possibile Napoli-Bayern proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews

