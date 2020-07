Sorteggi Champions League, Real o City per la Juventus (se elimina il Lione). L’Atalanta trova il Psg. Urna sfortunata pure per il Napoli (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggio sfortunato per le italiane ai quarti di Champions League. Fase per la quale al momento si è qualificata solo l’Atalanta: Juventus e Napoli devono ancora giocare il ritorno degli ottavi di finale. Ed è forse proprio la squadra di Gianpiero Gasperini la più fortunata dell’Urna di Nyon: gli orobici infatti hanno pescato il Psg. Che ha sì buttato fuori il Borussia Dortmund dagli ottavi (l’Atalanta invece ha eliminato il Valencia), ma ha giocato l’ultima partita a marzo. Ad agosto, quando si giocheranno le final eight, i francesi verranno da cinque mesi di inattività, mentre l’Atalanta avrà appena finito di giocare la Serie A. Più sfortunato il Sorteggio per la ... Leggi su ilfattoquotidiano

