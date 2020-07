Sorteggi Champions League LIVE, si compone il tabellone della fase finale (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggi Champions League – Grande attesa per i Sorteggi di Champions League. La competizione è pronta ad entrare nel vivo. Dopo lo stop forzato, a Nyon si comporrà il tabellone della fase finale. All’appello mancano quattro quarti di ritorno, in programma tra il 7 e l’8 agosto prossimo: Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0), Barcellona-Napoli (andata 1-1), Manchester City-Real Madrid (andata 2-1) e Juventus-Lione (andata 0-1). Il Sorteggio vedrà dunque coinvolte 12 squadre e non 8. E ci saranno diverse incognite. Le certezze sono le quattro squadre già qualificate: Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain. Si tratterà di un ... Leggi su calcioweb.eu

