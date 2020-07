Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane (Di venerdì 10 luglio 2020) A Nyon i Sorteggi della Champions League: l’Atalanta scopre l’avversaria ai quarti, mentre le altre italiane Juventus e Napoli dovranno prima battere Lione e Barcellona A Nyon si sono tenuti i Sorteggi di quarti, semifinali e finale di Champions League. L’Atalanta affronterà il Psg, mentre gli incroci di Juventus e Napoli sono con la vincente di Real Madrid-Manchester City e la vincente di Chelsea e Bayern Monaco (bavaresi avanti 3-0). Bianconeri e azzurri però dovranno prima sbarazzarsi di Lione e Barcellona, nel ritorno degli ottavi di finale in programma il 7 e l’8 agosto. Imprese non facile visto che la squadra di Sarri parte dalla sconfitta in Francia per 1-0 e quella di Gattuso dal pareggio casalingo per 1-1. Tutto comunque ... Leggi su bloglive

