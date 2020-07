Sorteggi Champions League, completato il tabellone (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggi Champions League, tabellone completo in vista della Final Eight di Lisbona: le avversarie delle italiane dalle urne di Nyon Dal quartier generale di Nyon ha preso forma la Final Eight della Champions League. In vista delle sfide di ritorno degli ottavi di finale che interessano anche la Juventus e il Napoli, dalle urne della Svizzera sono state Sorteggiate le possibili avversarie lungo il cammino dell italiane. Al momento sono quattro le squadre ad avere già in tasca il pass per la Final Eight della Champions League: Psg, Atalanta, Lipsia, Atletico Madrid. Le 7 partite in programma si disputeranno tutte in Portogallo allo Stadio da Luz del Benfica (che ospiterà anche la finale) e lo Stadio José Alvalade ... Leggi su zon

