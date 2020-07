Sorteggi Champions League 2020 in diretta: la Juve dopo il Lione con Real o Manchester City, il Napoli dopo il Barcellona con Bayern o Chelsea, Atalanta-Psg (Di venerdì 10 luglio 2020) Si forma il tabellone delle Final Eight di Lisbona: già qualificate in 4, fra cui l’Atalanta, mentre Juve e Napoli devono ancora giocare il ritorno degli ottavi Leggi su corriere

forumJuventus : ?? LIVE #UCLDraw ?? Con Nedved e Chiellini ?? - SkySport : ?? Sorteggi Champions League ? Alle 12:00 ?? Su Sky Sport Football e Sky Sport 24 ?? In live streaming sul sito di Sky… - SkySport : #UCLDraw Quarti di finale Real Madrid/Man City ?? Lione/Juventus Il sorteggio live su Sky Sport Football e Sky Sport… - notizieoggi24 : Sorteggi Champions, la Juventus contro la vincente di Real Madrid-City. Atalanta contro PSG #Champions - MatteoBarzaghi : RT @SkySport: #UCLDraw Gli accoppiamenti dei quarti di finale Real Madrid/Man City-Lione/Juventus Lipsia-Atletico Madrid Napoli/Barcellona-… -