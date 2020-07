Sorteggi Champions: Juve o Lione contro City o Real Madrid. Se passa, Napoli con Bayern o Chelsea (Di venerdì 10 luglio 2020) NYON, SVIZZERA, - Prima che si torni a fare sul serio ci vorrà un altro mesetto ma da oggi si respira di nuovo aria di Champions ed Europa League . Appuntamento a Nyon a partire dalle 12: verranno ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : ?? LIVE #UCLDraw ?? Con Nedved e Chiellini ?? - SkySport : ?? Sorteggi Champions League ? Alle 12:00 ?? Su Sky Sport Football e Sky Sport 24 ?? In live streaming sul sito di Sky… - SkySport : #UCLDraw Gli accoppiamenti dei quarti di finale Real Madrid/Man City-Lione/Juventus Lipsia-Atletico Madrid Napoli/B… - Mediagol : Champions League, i sorteggi dei quarti di finale: #Juventus contro Real o City, urna amara per il Napoli. E l'Atal… - napolista : Sorteggi Champions, il tabellone completo Per le semifinali il Napoli è dal lato di Juve/Lione e Real/City. L'Atal… -