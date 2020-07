Sorteggi Champions: Chelsea o Bayern se il Napoli passa contro il Barcellona (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggi Champions complicati per il Calcio Napoli, che in semifinale potrebbe persino sfidare la Juventus (se Sarri supera Real o City). Sorteggi Champions sfortunati per le italiane delle Final eight. L’Atalanta, unica italiana qualificata al momento ai quarti, affronterà il Psg. La Juve in caso di passaggio del turno contro il Lione si troverà la vincente di Real Madrid-Manchester City (1-2 all’andata), mentre per il Napoli che sfida il Barcellona possibile incrocio con la vincente di Bayern Monaco-Chelsea (3-0). Juve e Napoli nella stessa parte del tabellone, dunque potenziali avversarie in semifinale. Atalanta contro il Psg ai quarti e, se ... Leggi su 2anews

forumJuventus : ?? LIVE #UCLDraw ?? Con Nedved e Chiellini ?? - SkySport : ?? Sorteggi Champions League ? Alle 12:00 ?? Su Sky Sport Football e Sky Sport 24 ?? In live streaming sul sito di Sky… - DiMarzio : #ChampionsLeague, i sorteggi della final eight Le avversarie delle italiane - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?????? #ChampionsLeague, si sono conclusi i sorteggi del tabellone dei quarti e delle semifinali: tutti gli accoppiamenti ??… - Daniele91Nap : @sscnapoli Lo sapete che hanno fatto i sorteggi della champions? Il cammino verso la finale è il seguente Barcello… -