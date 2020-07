Sorteggi Champions. Atalanta favorita. Juve sarà durissima. Tremenda, non impossibile per Napoli (Di venerdì 10 luglio 2020) Campions con sorriso per l'Atalanta. Un'autostrada verso la finale di Lisbona è stata spalancata nell'urna Champions a favore della sorprendente formazione orobica. Dopo aver superato l'ostacolo Valencia, l'Atalanta ha già conquistato il diritto a giocare il quarto di finale Champions contro il PSG. La formazione parigina è ferma dal mese di marzo a seguito delle decisione transalpina di chiudere in anticipo la Ligue 1 assegnando il titolo ai parigini. Una decisione avventata che potrebbe complicare il cammino Champions di Mbappè e compagni i quali hanno già dovuto salutare Cavani giunto al termine del contratto. Qualora superassero l'ostacolo francese a separare la truppa di Gasperini dalla finalissima Champions resterebbero soltanto Atletico ... Leggi su optimagazine

