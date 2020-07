Sophie Marceau, che fine ha fatto? Eccola oggi a 53 anni: com’è diventata (Di venerdì 10 luglio 2020) Un film che ha segnato l’adolescenza di intere generazioni: stiamo parlando de Il tempo delle mele, pellicola cult degli anni ’80. Com’è oggi la protagonista, Sophie Marceau? Una mela che penzola tra due bocche innamorate, l’immagine simbolo di un film e di un’epoca: tutti ricordiamo Il tempo delle mele e quella ballad di Richard Sanderson, … L'articolo Sophie Marceau, che fine ha fatto? Eccola oggi a 53 anni: com’è diventata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Mmaisia : @DaliaDaliaanfo Whitney Houston Sophie Marceau E Nikka Costa. Non mi si può dare del pedofilo perché ero impubere a mia volta - pavajota : @DaliaDaliaanfo Ero nel periodo francese: Lio, Sophie Marceau... - VeleeMillennium : ?? Fa venire in mente pellicole indimenticabili come Il tempo delle mele con Sophie Marceau. ?? Stiamo parlando del m… - Nozucchero : @BrancaRossana @AnnaritaDiSena E la mente va all'ineguagliabile primo piano del retro di Sophie Marceau in 'Al di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Marceau Sophie Marceau, che fine ha fatto? Eccola oggi a 53 anni: com’è diventata MeteoWeek “Highlander”: stasera in tv il film che ha reso “immortale” Christopher Lambert

Pietra miliare del fantasy anni 80, Highlander. L’ultimo immortale – alle 21.20 sul canale Iris – conserva ancora oggi tutto il fascino, un po’ baraccone, che lo ha reso un vero cult. Merito di un’int ...

Made in Italy #40 - Viviana Sacco: "I gioielli raccontano storie tra innovazione, artigianalità e tecnologia”

Pare davvero una piccola Odissea moderna la storia di Gerardo Sacco, self made man dell'oreficeria italiana che da Crotone – città affacciata sulla costa ionica della Calabria, epicentro culturale del ...

Pietra miliare del fantasy anni 80, Highlander. L’ultimo immortale – alle 21.20 sul canale Iris – conserva ancora oggi tutto il fascino, un po’ baraccone, che lo ha reso un vero cult. Merito di un’int ...Pare davvero una piccola Odissea moderna la storia di Gerardo Sacco, self made man dell'oreficeria italiana che da Crotone – città affacciata sulla costa ionica della Calabria, epicentro culturale del ...