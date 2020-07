Sony ha acquistato una quota di minoranza di Epic Games con un investimento di 250 milioni di dollari (Di venerdì 10 luglio 2020) Sony ed Epic Games hanno annunciato che il produttore di PlayStation ha investito $ 250 milioni nella società di Fortnite per l'acquisto di una quota di minoranza.Secondo l'annuncio, la partecipazione di minoranza acquistata in Epic Games da Sony mira a "ampliare la loro collaborazione" e consolidare la già "stretta relazione tra le due società".La dichiarazione afferma che l'investimento ha rafforzato la "missione condivisa delle aziende di far avanzare lo stato dell'arte nella tecnologia, nell'intrattenimento e nei servizi online socialmente connessi".Leggi altro... Leggi su eurogamer

