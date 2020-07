Sondaggi: Supermedia Agi-You Trend, maggioranza al 42,3% blocco centrodestra 48%. Scende Renzi (Di venerdì 10 luglio 2020) La Lega Scende al 25,5 per cento. Seconda piazza per il Pd, stabile al 20,6%; poi il M5s, altrettanto stabile al 16 per cento. Quindi i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, in calo dello 0,1% al 14,5% Leggi su firenzepost

you_trend : ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? Lega 5 punti davanti al PD ?? Minimo storic… - FirenzePost : Sondaggi: Supermedia Agi-You Trend, maggioranza al 42,3% blocco centrodestra 48%. Scende Renzi - senesedoc79 : RT @you_trend: ?? Nuovo appuntamento con la #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia! ?? Lega 5 punti davanti al PD ?? Minimo storico per Ita… - ItaloItaliano : RT @Agenzia_Italia: #Supermedia -#sondaggi In un quadro stabile dei sondaggi politici scende Italia viva e sale Azione - lucianoghelfi : #Supermedia @youtrend dei #sondaggi politici, 9/7: #ItaliaViva per la prima volta sotto il 3% . #Lega al 25,5% (-0,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Supermedia Sondaggi: Supermedia Agi-You Trend, maggioranza al 42,3% blocco centrodestra 48%. Scende Renzi

ROMA – Il susseguirsi dei sondaggi cambia, seppur di poco, la situazione. L’ultimo della Supermedia Agi-YouTrend dà la Lega di Matteo Salvini ancora in calo, seppur molto lieve: il Carroccio lascia ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega al 25,5%, Pd al 20,6%. Partito di Paragone arriverebbe al 7%

I sondaggi politici espressi dalla Supermedia di YouTrend-Quorum per Agi confermano questa settimana le distanze tutto sommato invariate nonostante i tanti temi caldi degli ultimi giorni: Autostrade, ...

ROMA – Il susseguirsi dei sondaggi cambia, seppur di poco, la situazione. L’ultimo della Supermedia Agi-YouTrend dà la Lega di Matteo Salvini ancora in calo, seppur molto lieve: il Carroccio lascia ...I sondaggi politici espressi dalla Supermedia di YouTrend-Quorum per Agi confermano questa settimana le distanze tutto sommato invariate nonostante i tanti temi caldi degli ultimi giorni: Autostrade, ...