Sondaggi elettorali TP: crollo Pil Italia, per 1 italiano su 3 colpa del governo (Di venerdì 10 luglio 2020) Sondaggi elettorali TP: crollo Pil Italia, per 1 Italiano su 3 colpa del governo Il 58,4% degli Italiani teme che tra i migranti che sbarcano quasi ogni giorno in Sicilia ci siano anche dei portatori di coronavirus. Tra i preoccupati, il 50,1% ritiene che questo sia un motivo ulteriore per bloccare gli sbarchi mentre l’8,3%, nonostante sia a favore dell’accoglienza, pensa che sia meglio per qualche tempo interrompere gli arrivi. C’è poi un ulteriore 40,6% che afferma di non essere preoccupato da questa idea: secondo questa percentuale di persone basterebbe testare tutti i migranti mettendoli poi in isolamento per evitare eventuali contagi verso gli Italiani. Sono questi alcuni dei dati emersi dal ... Leggi su termometropolitico

irritatrix : RT @TruIeeIy: Bye bye #M5S Sondaggi elettorali Piepoli: il partito di Paragone sfiora il 7% - magicaGrmente22 : Sondaggi elettorali Piepoli: il partito di Paragone sfiora il 7% - TruIeeIy : Bye bye #M5S Sondaggi elettorali Piepoli: il partito di Paragone sfiora il 7% - infoitinterno : Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia al terzo posto: è davanti al M5s - paolorm2012 : Sondaggi elettorali, il 66,8 per cento dei romani contrario alla ricandidatura di Virginia Raggi -