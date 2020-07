Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia supera il M5S. Lega in testa seguita dal Pd (Di venerdì 10 luglio 2020) Le preferenze elettorali degli italiani rimanono invariate rispetto alla settimana precedente: la Lega, seppur in calo, mantiene il primo posto seguita dal Pd, conferma il terzo posto Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che supera il Movimento 5 Stelle. La rilevazione effettuata da Tecnè per la trasmissione di Rete4 Quarta Repubblica dimostra che i Sondaggi elettorali … L'articolo Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia supera il M5S. Lega in testa seguita dal Pd proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

