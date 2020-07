Sondaggi, centrosinistra nei guai (42,2), il centrodestra sfiora il 47. FdI tallona i 5Stelle (Di venerdì 10 luglio 2020) Brutte notizie per il centrosinistra di governo. Le liti continue che spaccano la maggioranza giallorossa hanno stufato gli italiani. Se si votasse oggi il centrodestra registrerebbe una vittoria schiacciante con Fratelli d’Italia sopra l’asticella del 14 per cento. Sondaggio, centrosinistra fermo al 42,2 per cento L’ultimo Sondaggio Supermedia di Agi e YouTrend, fotografa il cattivo stato di salute dell’esecutivo. Al momento la coalizione di centrosinistra ( M5s-Pd-Iv-Leu) è ferma al 42,2%. L’attuale opposizione Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia, invece, può contare sul 46,9% delle indicazioni di voto. Passando ai singoli partiti, La Lega di Matteo Salvini si conferma saldamente in pole position ben ... Leggi su secoloditalia

