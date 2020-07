«Smile», nel nuovo singolo la lotta di Katy Perry per «riscoprire la luce» (Di venerdì 10 luglio 2020) Un sorriso malinconico, stiracchiato, che cerca di raddrizzare un periodo storto. È di questo che parla Smile, il nuovo singolo di Katy Perry che è anche la title track del suo nuovo album, in uscita il prossimo 14 agosto per Capitol Records. La canzone, come spiega la stessa Perry, è un inno alla vita e alla speranza, al coraggio di chi si rialza dopo una caduta guardando al futuro con fiducia e serenità: «Ho scritto questa canzone quando stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita. Ascoltarla mi fa bene perché mi ricorda che ce l’ho fatta. L’ intero album è il mio viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore». https://www.youtube.com/watch?v=N8sBundwk30 Leggi su vanityfair

