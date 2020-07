Sleeping Dogs | l’attore Donnie Yen si prepara per il primo ciak del film (Di venerdì 10 luglio 2020) L’attore Donnie Yen si sta preparando per il ruolo da protagonista nell’adattamento cinematografico del videogioco Sleeping Dogs. La stella di Hollywood Donnie Yen qualche giorno fa ha ufficializzato attraverso i suoi canali social, il coinvolgimento nell’adattamento cinematografico Sleeping Dogs. Questo titolo, per gli appassionati di videogame avrà fatto brillare gli occhi, visto che non si … L'articolo Sleeping Dogs l’attore Donnie Yen si prepara per il primo ciak del film proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Come riportato da Daniel Ahmad, analista presso Niko Partners specializzato nel mercato cinese e asiatico, le riprese di Sleeping Dogs potrebbero essere in procinto di cominciare. Donnie Yen posted to ...

