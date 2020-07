Siviglia, Monchi: “Roma ha buona squadra, sarà un avversario impegnativo” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Prima di tutto ci sarà da superare una partita molto complicata come quella contro la Roma, viene difficile oggi guardare altro. L’Europa League è diventata una competizione complessa, ci son squadre importanti e arrivare in finale sarà davvero difficile. Dobbiamo procedere passo dopo passo, provando a superare ogni ostacolo sulla nostra strada”. Non vuole commentare i sorteggi dei quarti di finale di Europa League il ds del Siviglia, Monchi, che da ex giallorosso pensa alla sfida con la Roma negli ottavi. Intervistato dal club andaluso Monchi conclude. “Li conosco bene, hanno apportato cambiamenti e ci vorrà molto da parte nostra. Hanno una buona squadra ed una storia importante, saranno un avversario impegnativo”. Leggi su sportface

