Simona Ventura, nuovo programma Rai Due: novità su ritorno conduttrice (Di venerdì 10 luglio 2020) Si era già parlato delle nuove trasmissioni di Simona Ventura in Rai: a dare la notizia era stato il blog di Davide Maggio che aveva parlato di total brandend content, vale a dire di programmi realizzati prevalentemente da e per uno sponsor pubblicitario. Non sappiamo nulla sui contenuti di questi nuovi prodotti, così come non … L'articolo Simona Ventura, nuovo programma Rai Due: novità su ritorno conduttrice proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

DonnaGlamour : La fidanzata di papà, quando Simona Ventura ha recitato con Massimo Boldi: le location - Luca_zone : RT @NicholasDeidda: impressionante vedere caterve di raccomandate con 3/4 programmi a testa e le vere professioniste come lei solo le brici… - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Simona Ventura su Rai2 con un branded content in onda il sabato e la domenica mattina Anteprima su @tvblogit https:… - SerieTvserie : Simona Ventura su Rai2 con un branded content in onda il sabato e la domenica mattina (Anteprima Blogo) - tvblogit : Simona Ventura su Rai2 con un branded content in onda il sabato e la domenica mattina (Anteprima Blogo) -