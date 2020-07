Simona Ventura, in arrivo un nuovo progetto lavorativo: l’indiscrezione (Di venerdì 10 luglio 2020) Simona Ventura stando alle prime indiscrezioni si sta preparando per una nuova e piena di impegni stagione televisiva sempre su Rai Due. Ecco di cosa si tratta. foto facebookE’ ancora lunga la traversata dei mesi estivi verso settembre, ma già da qualche giorno cominciano a trapelare delle indiscrezioni circa la collocazione dei conduttore di Rai e Mediaset. Tra questi figura anche la Super Simo che nella prossima stagione tv dovrebbe essere alla guida di due programmi sempre sul secondo canale della Rai. Ecco di cosa si tratta. Simona Ventura torna in tv con due nuovi programmi: l’indiscrezione InstagramSimona Ventura torna dalla porta principale anche nella prossima stagione televisiva sempre su Rai Due con due nuovi programmi, questo almeno per il ... Leggi su chenews

CIAfra73 : Simona Ventura rimarrà su #Rai2: condurrà un programma nel weekend, ma le prospettive erano diverse! - Gia_Uss90 : RT @queenmarii1993: Caro direttore @ludimeo leggendo le indiscrezioni di #rai2 su @peregopaola e @Simo_Ventura rimango senza parole, due p… - LuigiEs_ : RT @see_lallero: L'epico scontro fra Simona Ventura e la madre di Domiziana Giordano. - Simobal05 : RT @queenmarii1993: Caro direttore @ludimeo leggendo le indiscrezioni di #rai2 su @peregopaola e @Simo_Ventura rimango senza parole, due p… - Simobal05 : @queenmarii1993 @ludimeo @peregopaola @Simo_Ventura Sono 2 grandi professioniste: Simona ha fatto grande @raidue e… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura, nuovo programma Rai Due: novità su ritorno conduttrice Gossip e TV Simona Ventura e Giovanni Terzi pronti alle nozze: svelata la location

Ormai è da tempo che Simona Ventura fa coppia fissa con il popolare giornalista e opinionista televisivo Giovanni Terzi. Con lui la donna ha rivelato in più occasioni di aver trovato l’uomo giusto per ...

La fidanzata di papà stasera in tv: orario, canale, trailer, cast e trama

Solo dopo la parte è stata assegnata a Simona Ventura. L’attrice Martina Pinto è Barbara. Nel cast: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Enzo Salvi, I Fichi d’India e Loredana De Nardis. La pellicola è uscita ...

Ormai è da tempo che Simona Ventura fa coppia fissa con il popolare giornalista e opinionista televisivo Giovanni Terzi. Con lui la donna ha rivelato in più occasioni di aver trovato l’uomo giusto per ...Solo dopo la parte è stata assegnata a Simona Ventura. L’attrice Martina Pinto è Barbara. Nel cast: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Enzo Salvi, I Fichi d’India e Loredana De Nardis. La pellicola è uscita ...