Si esulta coi Marò liberati: “Aiutateci a mandare a casa il governo”. Ma è Gigi D’Agostino (Di venerdì 10 luglio 2020) Sta facendo il giro del web un post che ci parla dei Marò liberati, attraverso una pagina Facebook troll. Come se non bastassero le bufale che si sono susseguite in questi anni sulla loro vicenda, come forse avete notato a suo tempo, anche a margine della loro liberazione dobbiamo registrare prese in giro sui social. Vere e proprie trollate, nelle quali puntualmente qualcuno ci casca, a testimonianza del fatto che spesso e volentieri si commenti senza avere effettiva padronanza dell’argomento trattato in quel frangente. I Marò liberati diventano Gigi D’Agostino e in tanti ci cascano La pagina satirica, più in particolare, ha pubblicato un paio di scatti del famosissimo deejay Gigi D’Agostino, associandolo ironicamente ai Marò liberati grazie al suo ... Leggi su bufale

Nella Juventus che tiene il +4 sulla Lazio vincendo 3-1 col Genoa bravi tutti tranne i soliti deludenti indicati dai tifosi sui social La Juventus torna da Marassi col bottino pieno tenendo a distanza ...

