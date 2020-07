Si alzino le paratoie. Conte celebra la prova generale del Mose, l'opera quasi maggiorenne (Di venerdì 10 luglio 2020) Alle 10.48 si alzano le 78 paratoie che chiudono le tre bocche di porto (Lido, Malamocco e Chioggia) che dividono la Laguna di Venezia dal mare. A 17 anni dalla posa della prima pietra, il Mose, quel grande progetto che da sempre vorrebbe proteggere la città dall’acqua alta, ha vissuto la sua ‘prova generale’. Non un taglio del nastro vero e proprio, ma solo un collaudo, che Giuseppe Conte ha voluto comunque celebrare con una cerimonia ufficiale, mettendo però le mani avanti: “Un test, non è un’inaugurazione, né una passerella”.Il premier cita con teatralità Hegel, l’Aufhebung e la lacrima di Brodskij, e infine scherza per sdrammatizzare sui mille ritardi che hanno contraddistinto la “poderosa ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Si alzino le paratoie. Conte celebra la prova generale del Mose, l'opera quasi maggiorenne - Straygat67G : RT @ChrisPeverieri: #Venezia | Domani l’inaugurazione della truffa #mose. L’ex commissaria VIA Andreina Zitelli: «Che si alzino o no le par… - 0_LaLu_ : RT @ChrisPeverieri: #Venezia | Domani l’inaugurazione della truffa #mose. L’ex commissaria VIA Andreina Zitelli: «Che si alzino o no le par… - palabritadepape : RT @ChrisPeverieri: #Venezia | Domani l’inaugurazione della truffa #mose. L’ex commissaria VIA Andreina Zitelli: «Che si alzino o no le par… - MarcoCampa10 : RT @ChrisPeverieri: #Venezia | Domani l’inaugurazione della truffa #mose. L’ex commissaria VIA Andreina Zitelli: «Che si alzino o no le par… -