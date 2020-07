Sessa Aurunca, scoperta piantagione di marijuana: 3 arresti (Di venerdì 10 luglio 2020) I carabinieri hanno sequestrato a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, ben 580 piante piante di sostanza stupefacente, in due terreni di circa 2 ettari. A Sessa Aurunca (Caserta) tre persone sono state arrestate per coltivazione di piantagione di marijuana. I militari hanno trovato due terreni di circa 2 ettari, in affitto e uso degli arrestati, con 580 piante di sostanza stupefacente. Le piante sequestrate, dell’altezza di circa 1 metro erano in piena fioritura e dal peso complessivo di 250 chili. I tre soggetti: un 35enne del posto, un 24enne ed un 23enne di Marano di Napoli, sono stati trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo Sessa Aurunca, scoperta piantagione di ... Leggi su 2anews

Casertasera : SESSA AURUNCA, 250 KG DI MARIJUANA SEQUETRATA DAI CARABINIERI. TRE PERSONE IN MANETTE - giannigosta : Sessa Aurunca. In manette tre persone, coltivano marijuana in terreni in affitto - PupiaTv : Sessa Aurunca, 580 piante di marijuana sequestrati: 3 arresti - - cronacacaserta : Scoperta piantagione con 250 kg di marijuana. 3 arresti. FOTO - vnewsita : Sessa Aurunca. Consultorio ASL : Counselling dell’ovaio policistico con la Dott.ssa Amelia Forte. I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Sessa Aurunca Sessa Aurunca – Droga, scoperta coltivazione nella frazione Corigliano: indagano i carabinieri Paesenews Legambiente, in Campania 812 rifiuti ogni cento metri di spiaggia

Ogni centro metri di spiaggia ci si imbatte in 812 rifiuti. E’ il dato emerso dall’indagine Beach Litter 2020 condotta dai circoli di Legambiente e realizzata con il contributo di E.on e Novamont e ra ...

SESSA AURUNCA - Bloccati con 250 chili di droga GUARDA LE FOTO tre arresti

14:42:06 In Sessa Aurunca, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per coltivazione di piantagione di marijuana, tre persone italiane: un 35enne del posto ...

Ogni centro metri di spiaggia ci si imbatte in 812 rifiuti. E’ il dato emerso dall’indagine Beach Litter 2020 condotta dai circoli di Legambiente e realizzata con il contributo di E.on e Novamont e ra ...14:42:06 In Sessa Aurunca, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per coltivazione di piantagione di marijuana, tre persone italiane: un 35enne del posto ...