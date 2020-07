Serie D, si ricomincia: ecco le date di inizio campionato, Coppa Italia e Juniores (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo le linee guida contenute nel Comunicato Ufficiale n°1, il Dipartimento Interregionale ha indicato le date di inizio delle competizioni dilettantistiche (in attesa dei provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per lo svolgimento delle attività agonistiche) per la stagione 2020/2021: si parte il 20 settembre col turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, poi il 27 settembre al via la Serie D e il 10 ottobre il campionato Juniores. Leggi su sportface

Dopo le linee guida contenute nel Comunicato Ufficiale n°1, il Dipartimento Interregionale ha indicato le date di inizio delle competizioni dilettantistiche (in attesa dei provvedimenti delle Autorità ...

