Serie B, l’Empoli sfida il Frosinone: dove vedere la gara in Tv (Di venerdì 10 luglio 2020) dove vedere Empoli-Frosinone Tv streaming – Empoli e Frosinone si sfidano al Castellani in una sfida in cui non mancherà la sensazione di rimpianto. Entrambe, infatti, erano le più accreditate per accedere alla promozione insieme al Benevento, ma alla fine solo i campani sono riusciti a raggiungere l’obiettivo. Anzi per diversi periodi del campionato sono state … L'articolo Serie B, l’Empoli sfida il Frosinone: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

