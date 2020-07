Serie B: colpaccio Empoli col Frosinone. Il Livorno retrocede in Serie C. Ecco i risultati del 33esimo turno (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ andato in scena questa sera il 33esimo turno di Serie B. Dopo il pareggio per 1-1 fra Juve Stabia e Entella nell’anticipo delle 18,45, la serata ha regalato altri risultati interessanti, come quello di Benevento, dove i padroni di casa – già promossi in Serie A – sono stati fermati sull’1-1 dal Venezia. Roboante, invece, la vittoria dello Spezia, che ha travolto con un sEcco 5-1 il Cosenza, salendo al quarto posto e approfittando della sconfitta del Cittadella, battuto 3-1 dal Crotone. Vittoria pesante anche per l’Empoli, che in una sola sera approfitta dei passi falsi di Chievo, Salernitana e Pisa. retrocede, invece, matematicamente, in ... Leggi su alfredopedulla

Serie C - risultati di playoff e playout : colpaccio Imolese - solo pari interno per la Pianese risultati Serie C – Dopo Serie A e B, anche la Serie C riparte dopo l’emergenza Covid-19. Non si tratta della stagione regolare, ma degli spareggi e della finale di Coppa Italia. La regular season si è infatti fermata a ...

Abbuffata di calcio in serie B per la 33sima giornata oggi venerdì 10 luglio. Ecco tutti i nostri pronostici. Il Benevento ha già festeggiato la promozione in serie A ma non ha certo intenzione di far ...

I risultati in Liga - Il Barcellona condanna l'Espanyol, colpi per Siviglia e Granada

L'Espanyol retrocede dopo quasi un trentennio nella gara più sentita dai tifosi, il derby contro il Barcellona: la rete di Suarez condanna l'altra squadra cittadina, mentre i blaugrana si portano a -1 ...

