Serie A, ecco il riepilogo della 31° giornata di campionato (Di venerdì 10 luglio 2020) Serie A, riepilogo della 31° giornata. Cadono Lazio e Juventus, pareggio per l’Inter, Atalanta che vince e sale al 3° posto. Grandi sorprese nella 31° giornata del campionato di Serie A. Lazio e Juventus cadono, rispettivamente contro Lecce e Milan. Ottima prova per entrambe le squadre che, passate in svantaggio, rimontano e portano a casa i 3 punti. Non approfitta l’Inter, bloccata sul 2-2 da un ottimo Verona. Continua la marcia dell’Atalanta, alla 9° vittoria consecutiva, che scavalca gli uomini di Conte e si prende il 3° posto, con lo scontro diretto con la Juventus alle porte. Buona la prova del Napoli, Roma e Torino tornano alla vittoria dopo una Serie di brutti risultati consecutivi. La 31° ... Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Serie D, ecco le date: campionato al via il 27 settembre IlCuoioInDiretta Livorno, Filippini: "Affronteremo una Cremonese costruita per la Serie A. Con Bisoli è in ripresa"

Ecco le sue parole, riprese dal sito ufficiale amaranto: "La Cremonese è una squadra costruita per andare in Serie A, non si capisce come possa essere in questa posizione di classifica. Con Bisoli ...

