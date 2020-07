Serie A 32ª Giornata – Juventus-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di venerdì 10 luglio 2020) Conclusa ieri la 31ª Giornata di Serie A con il mezzo passo falso dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona, oggi è già la vigilia del 32° turno che scatterà domani con Lazio-Sassuolo in programma alle ore 17-15. Foto Getty / Emilio AndreoliIn serata poi ci sarà l’attesissimo big match tra Juventus e Atalanta, che può valere già un pezzettino di scudetto. I punti che dividono bianconeri e nerazzurri sono al momento nove e, un’eventuale vittoria della formazione di Gasperini, potrebbe riaprire clamorosamente i giochi per il tricolore. In caso di successo di Ronaldo e compagni invece, il cammino per loro si metterebbe in discesa, avvicinando la Juventus al nono scudetto consecutivo. Maurizio Sarri ritrova De ... Leggi su sportfair

