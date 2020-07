Serie A 2019/2020, trentaduesima giornata: le probabili formazioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Al via la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma da sabato 11 a lunedì 13 luglio: alcuni big match, su tutti Juventus Atalanta e Napoli-Milan, e tante sfide importanti per le sorti di questa stagione che volge via via al termine. Ecco dunque di seguito tutti i link con le probabili formazioni di ogni partita, per scoprire le scelte dei tecnici, gli squalificati, gli indisponibili e tutti i ballottaggi aggiornati in tempo reale. LAZIO-SASSUOLO BRESCIA-ROMA JUVENTUS-ATALANTA GENOA-SPAL CAGLIARI-LECCE PARMA-BOLOGNA UDINESE-SAMPDORIA NAPOLI-MILAN INTER-TORINO FIORENTINA-HELLAS VERONA Leggi su sportface

