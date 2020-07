Se un bambino ha due mamme, ma il Paese decide che ne abbia una sola (Di venerdì 10 luglio 2020) (Foto: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images)Non c’è un legame riconosciuto dalla legge. Per una serie di scelte e circostanze della vita. Né fra le due donne né fra una delle due e le sue due figlie. Ma il punto non è quello. Il punto è che quelle bambine sono state volute e cresciute insieme, dalla coppia di cui il Corriere della Sera racconta oggi la storia. Eppure da due anni una delle due madri – che ora ha fatto ricorso al Tribunale di Padova – non può più vederle perché, una volta separata dalla ex compagna, ha manifestato l’intenzione di adottarle. In tutta risposta le due bimbe, due gemelle di 8 anni concepite con l’inseminazione artificiale a Barcellona ma nate in Italia nel 2012 – prima dell’approvazione delle unioni civili e prima che alcuni tribunali e sindaci ... Leggi su wired

