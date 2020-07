Se Facebook ti "rompe" le app dell'iPhone: Spotify, Pinterest e Tinder in crash su iOS (Di venerdì 10 luglio 2020) Per un bug del social di Mark Zuckerberg problemi a catena su tutti i programmi che usano lo stesso software Leggi su it.mashable

MashableItalia : Se Facebook ti 'rompe' le app dell'iPhone: Spotify, Pinterest e Tinder tra le vittime #SpotifyDown - ziolions4219 : RT @alexginotta: E' bello stupirsi per le azioni di Dio. Egli rompe i nostri schemi, mette in crisi i nostri progetti, e ci dice: 'fidati d… - PCocurullo : RT @alexginotta: E' bello stupirsi per le azioni di Dio. Egli rompe i nostri schemi, mette in crisi i nostri progetti, e ci dice: 'fidati d… - alexginotta : E' bello stupirsi per le azioni di Dio. Egli rompe i nostri schemi, mette in crisi i nostri progetti, e ci dice: 'f… - blogtivvu : Pierluigi Diaco rompe il silenzio e mette le cose in chiaro su Twitter. Nel frattempo, su Facebook, un autore di 'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook rompe WhatsApp, Messenger e Instagram saranno una cosa sola: la superchat che farà parlare il mondo la Repubblica