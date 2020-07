Sconcerti sull'erede di Callejon: "Cuadrado grande giocatore, ma occhio a un altro nome" (Di venerdì 10 luglio 2020) Il direttore Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto a Marte Sport Live: "Se il Napoli dovesse vendere Lozano potrebbe incassare non più di 25 milioni. Non è l’anno giusto per venderlo. Leggi su tuttonapoli

Sconcerti sulla Juve : "Figura inaccettabile - mai stata così confusa! Ko dalle conseguenze storiche..." Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha così parlato del clamoroso ko della Juve ntus contro il Milan: "Non ricordo una Juve così confusa da quando ero bambino.

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario ha parlato del clamoroso ko della ntus contro il Milan: "Non ricordo una confusa da quando ero bambino. Sconcerti : la Lazio è costretta all’impresa. Stasera vincerà sull’Atalanta La vittoria della Juventus a Bologna, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, costringe la Lazio di Inzaghi a vincere a tutti i costi a Bergamo, contro l’Atalanta. “Questa vittoria quasi senza combattere, presa subito e mai in ...

La vittoria della Juventus a Bologna, scrive Mario sul Corriere della Sera, costringe la di Inzaghi a vincere a tutti i costi a Bergamo, contro l’Atalanta. “Questa vittoria quasi senza combattere, presa subito e mai in ... Mario Sconcerti sulla finale di Coppa Italia : “La mia sensazione è che vinca il Napoli” Mario Sconcerti ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle web frequenze di TMW Radio. “Sarri? Lui crede davvero nei risultati che ha fatto. Basta che ci si parli della sua carriera da calciatore, e ne è molto orgoglioso ...

tuttonapoli : Sconcerti sull'erede di Callejon: 'Cuadrado grande giocatore, ma occhio a un altro nome' - SilviaPrato1 : Articolo di #Sconcerti preso come oro colato sull'inutilita di #Sarri...!!! Assurdi...tutti...!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti sull Sconcerti sull'erede di Callejon: "Cuadrado grande giocatore, ma occhio a un altro nome" Tutto Napoli Napoli, Mario Sconcerti sentenzia: “Stanislav Lobotka più talentuoso di quanto lo era Fabio Capello”

Mario Sconcerti, giornalista e noto editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Se Stanislav Lobotka ricorda Fabio Capello e Ciccio ...

Sconcerti: "Lobotka più sinuoso di Capello, Insigne meno leader del Papu Gomez: è un partito"

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna di 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa ...

Mario Sconcerti, giornalista e noto editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Se Stanislav Lobotka ricorda Fabio Capello e Ciccio ...Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna di 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa ...