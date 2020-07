Sconcerti: l’Atalanta è camaleontica, lo ha dimostrato battendo il Napoli (Di venerdì 10 luglio 2020) In principio l’Atalanta dei miracoli era stata accostata al Leicester, ma oramai sono anni che la squadra di Bergamo gioca ed è ben piazzata in classifica, mentre la squadra di Ranieri rappresentò solo una meteora passeggera. Sconcerti parla di nuova consapevolezza dell’Atalanta che le ha cancellato ogni paura di osare, che secondo lui nasce dal grande silenzio portato dalla malattia. Col Napoli sapeva di avere meno corsa e che la cosa migliore di Gattuso è difendersi cercando il contropiede. Così lo aspettò per tutto il primo tempo, lo fece venire avanti e lo stancò. Giocò una contro-partita liberando la vera Atalanta solo nel secondo tempo, quando il Napoli era stanco e pensava di aver piegato le buone abitudini dell’avversario. È stata l’unica sconfitta ... Leggi su ilnapolista

