Sarri: “L’Atalanta è come dal dentista , sai che farà male” (Di venerdì 10 luglio 2020) "Affrontrare l'Atalanta è come andare dal dentista: puoi uscirne bene, ma sai che ti farà male". Parola di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida della sua Juventus con la formazione di Gasperini che vale una fetta di scudetto. C'è voglia di guardare avanti dopo il blackout contro il Milan: "Chiedo continuità e ordine ai miei". sul sorteggio di Champions: "Non sprechiamo energie inutili". L'Atalanta è "squadra difficilissima da affrontare. Loro sono aggressivi e hanno grandi rimpartenze. Dal punto di vista fisico sono molto veloci, hanno capacità di strappare. Bisogno tenerlo in considerazione".Sulle richieste alla squadra dice: "Vorrei avere più continuità e ordine dalla squadra. Soffriamo di alcuni momenti di sbandamento: ora la priorità e non farli incidere così ... Leggi su ilfogliettone

