Sarri | “Ha ragione Guardiola Giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista”

L'allenatore della Juve, Maurizio Sarri, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro l'Atalanta. "Questa è una fase importante della stagione. L'Atalanta in questo momento va considerata una realtà. Sta facendo benissimo e ha numeri di grandissimo livello soprattutto in trasferta. Quindi è un avversario difficilissimo ma ormai lo è da diverso tempo. La più bella definizione dell'Atalanta penso sia quella di Guardiola: è come andare dal dentista, ne puoi uscire anche ma il male lo senti". Sui sorteggi di Champions: "No lasciamo perdere, non mi interessa. In questo momento abbiamo un solo obiettivo che è il campionato e poi penseremo al Lione. È talmente lontano dai nostri pensieri che ...

