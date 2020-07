Sarri come Guardiola “Contro l’Atalanta come dal dentista” (Di venerdì 10 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – “L’Atalanta va considerata una realtà, una squadra che sta facendo benissimo, ha numeri di grandissimo livello durante tutta la stagione, soprattutto in trasferta. E’ un avversario difficilissimo ma lo è da tanto tempo. La più bella definizione dell’Atalanta l’ha data Guardiola: è come andare dal dentista, ne puoi anche uscire bene ma un pò di male lo senti”. Maurizio Sarri cita il collega catalano alla vigilia della sfida contro la Dea. “E’ una squadra aggressiva, che viene a prenderti nella costruzione e ha ripartenze di grandissimo livello: il rischio tattico è insito nella partita. Ha anche accelerazioni importanti, è una partita difficile sotto tutti i punti di vista anche se fisicamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

