Sarri cita Guardiola, con Atalanta come dal dentista ++ (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 10 LUG - "E' una fase importante della stagione, l'Atalanta è una realtà: hanno numeri di grandissimo livello soprattutto in trasferta, è un avversario difficilissimo ma lo è da tempo. ... Leggi su corrieredellosport

CorriereTorino : Sarri cita Guardiola, «giocare con l’Atalanta è come andare dal dentista» - sportli26181512 : Juventus, Sarri cita Guardiola: 'Atalanta? Come dal dentista': L’allenatore della Juve ha presentato la sfida di do… - tuttosport : #Juve, #Sarri cita #Guardiola: 'L'#Atalanta è come il dentista' - SkySport : Juventus, Sarri cita Guardiola: 'Atalanta? Come dal dentista' - CORNERNEWS24 : #Calcio - ++ Sarri cita Guardiola, con Atalanta come dal dentista ++ Tecnico Juve, la priorità sarà tenere l'ordine'. -