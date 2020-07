Santa Sofia potrà tornare moschea, sentenza storica in Turchia (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto del 24 novembre 1934 dell’allora presidente Mustafa Kemal Ataturk che trasformava Santa Sofia in un museo.La storica decisione apre la strada alla riconversione in moschea del monumento simbolo di Istanbul.Santa Sofia è uno dei monumenti più famosi al mondo, il più visitato della Turchia,nella sua imponente struttura centrale, appare ancora oggi come era stata edificata nel 537, voluta dall’imperatore Giustiniano e dalla moglie Teodora per essere la più grande chiesa del mondo. Con la conquista di Costantinopoli da parte delle truppe ottomane del 1453, guidate dal sultano Mehmet, “il conquistatore”, caduto l’impero romano d’oriente, Santa ... Leggi su huffingtonpost

