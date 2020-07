Santa Sofia, Erdogan la riporta a moschea: cancellato il decreto che la trasformò in museo (Di sabato 11 luglio 2020) Erdogan ha annunciato che Santa Sofia ritorna a essere moschea dopo 86 anni. cancellato il decreto di Ataturk che la trasformò in museo. ISTANBUL – Lo ha annunciato lo stesso Recep Tayyip Erdogan: “È stato deciso che Santa Sofia sarà posta sotto l’amministrazione della Diyanet – l’autorità statale per gli affari religiosi, che gestisce le moschee della Turchia, – e sarà riaperta alla preghiera islamica“. Santa Sofia moschea Il presidente turco ha già firmato il decreto che sancisce la riapertura ufficiale di Santa Sofia come ... Leggi su newsmondo

