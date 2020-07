Santa Caterina Villarmosa: agli arresti sindaco, vice e assessore (Di venerdì 10 luglio 2020) arresti in Comune a Santa Caterina Villarmosa, centro in provincia di Caltanissetta, dove per reati con la pubblica amministrazione stamattina sono stati posti ai domiciliari, secondo RaiNews24, il sindaco, il suo vice e l'assessore allo Sport. L’accusa per alcuni degli indagati sarebbe di associazione a delinquere finalizzata a compiere vari illeciti contro la cosa pubblica. L’inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica di Caltanissetta, Direzione distrettuale antimafia, riguarda anche imprenditori e dirigenti pubblici. In tutto sarebbero tredici le misure interdittive e sospensive spiccate nei confronti degli altri indagati.A notificare le ordinanze di arresto e le altre misure restrittive - nell’operazione denominata Cerbero (il ... Leggi su blogo

mariaederaM5S : La mia solidarietà ad @Azzurra_C, vittima di un progetto per screditare la sua figura. Ma e' andata male al sindac… - fattoquotidiano : Caltanissetta, rete di corruzione all’interno del comune di Santa Caterina Villarmosa: sindaco, vicesindaco e asses… - GDF : Operazione #Cerbero di #GDF #Caltanissetta e @_Carabinieri_. #Corruzione e #turbativadasta al Comune di Santa Cater… - RobertoRenga : RT @mariobianchi18: Ed ora un po' di bellezza. Raffaello, Madonna dell'Impannata, 1511. L'Impannata è la finestra sullo sfondo coperta da… - ZettiGiuliano : RT @mariobianchi18: Ed ora un po' di bellezza. Raffaello, Madonna dell'Impannata, 1511. L'Impannata è la finestra sullo sfondo coperta da… -