Sanremo Rock, l'irpino Pignatiello conquista la finale e va all'Ariston (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl cantautore irpino Antonio Pignatiello ha vinto le finali regionali per il Lazio di Sanremo Rock, aggiudicandosi il passaggio alle finali della 33a edizione del concorso che si terranno dal 6 al 12 settembre 2020 al teatro Ariston di Sanremo. I brani che hanno convinto la giuria sono stati "Luna di mezzanotte" e "Se ci credi", riarrangiati per l'occasione in chiave Rock. "Sono molto contento – dice l'artista – di poter salire su un palco così importante, su cui sono passati tantissimi artisti come Litfiba, CCCP, Gang, Irene Grandi, Ligabue, etc… Sono già al lavoro per prepararmi al meglio e per dare il massimo. E poi… si vedrà. Intanto… dita ...

