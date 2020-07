Sanchez resta all’Inter fino al 6 agosto, ci sarà contro il Getafe: club al lavoro per prolungare il prestito (Di venerdì 10 luglio 2020) Alexis Sanchez resterà all’Inter. Almeno fino al 6 agosto. Potrà giocare la gara di Europa League contro il Getafe. A riferire dell’accordo trovato tra i nerazzurri e il Manchester United è ‘Sky Sport’. Ma ci sarebbero altre novità. L’Inter, infatti, sta discutendo della possibilità di tenerlo fino a fine agosto e anche per il prossimo anno. Difficoltà nel trovare l’accordo: il Manchester United vorrebbe evitare il rischio di incontrare un suo giocatore in Europa League nei turni successivi. Ma non solo. Infatti i Red Devils pagano una cospicua parte dell’ingaggio. In caso di permanenza definitiva all’Inter spetterebbe ai nerazzurri pagare uno stipendio molto ... Leggi su calcioweb.eu

Altra delusione nerazzurra, ennesima notte di rimpianti. L'Inter va sotto dopo un primo tempo incolore subendo una rete lampo di Lozovic al 2', la ribalta nel secondo tempo in sei minuti con Candreva ...

L'Inter non riparte a Verona. La difesa tradisce Conte

Un'altra rimonta subita. E adesso i punti persi cominciano a essere molti più di quelli trovati. Tra Verona e Inter finisce 2-2, con un sinistro velenoso di Veloso che cancella il gran secondo tempo n ...

Altra delusione nerazzurra, ennesima notte di rimpianti. L'Inter va sotto dopo un primo tempo incolore subendo una rete lampo di Lozovic al 2', la ribalta nel secondo tempo in sei minuti con Candreva ...