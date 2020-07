Sanatoria lavoro irregolare: 93.000 domande presentate, quasi tutte da colf e badanti. Flop della Bellanova (Di venerdì 10 luglio 2020) Le istanze presentate sono 93.371, di cui 11.697 per lavoro subordinato e 81.674 per lavoro domestico. Sono 11.021 le domande in corso di ultimazione. Altre 4.386 arrivano dal canale gestito dalle Poste Leggi su firenzepost

FirenzePost : Sanatoria lavoro irregolare: 93.000 domande presentate, quasi tutte da colf e badanti. Flop della Bellanova - studiolegaledl : RT @FondazMoressa: L'Osservatorio Nazionale Domina sul Lavoro Domestico analizza l'impatto economica della sanatoria. Beneficio immediato d… - zizionice : RT @osternimmer99: @Gianmar26145917 La sanatoria non doveva sconfiggere il lavoro in nero e il caporalato? I numeri dicono che è stato un f… - ariannasteiner5 : Ma nessuno chiede conto alla piagnona #bellanova su sanatoria per 600.000 di cui 8000 hanno trovato lavoro in agric… - Gianmar26145917 : RT @osternimmer99: @Gianmar26145917 La sanatoria non doveva sconfiggere il lavoro in nero e il caporalato? I numeri dicono che è stato un f… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanatoria lavoro Lavoro irregolare: corsa alla sanatoria solo per le colf. Braccianti fermi al 12% delle domande Il Sole 24 ORE Decreto Semplificazioni: la ricetta delle grandi opere che guarda al passato

Approvato il 7 luglio in Consiglio dei ministri, il decreto “Semplificazioni” è stato accolto come il “trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento”. Lo ha detto il presidente del ...

Sanatoria, Milano “capitale“ delle truffe

Agenzie ambigue, che offrono escamotage per forzare le regole della “sanatoria“ per alcune categorie di lavoratori stranieri. Offerte illecite di contratti di lavoro fittizi, pacchetti completi che ...

Approvato il 7 luglio in Consiglio dei ministri, il decreto “Semplificazioni” è stato accolto come il “trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento”. Lo ha detto il presidente del ...Agenzie ambigue, che offrono escamotage per forzare le regole della “sanatoria“ per alcune categorie di lavoratori stranieri. Offerte illecite di contratti di lavoro fittizi, pacchetti completi che ...