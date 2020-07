Salvini: “Stato di emergenza sino al 31 dicembre significa cancellare libertà italiani” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Allungare lo ‘stato di emergenza’ fino al 31 dicembre? No grazie”. Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, sulla possibilità che il Governo prolunghi lo stato di emergenza, in scadenza per il 31 luglio, sino alla fine dell’anno per contrastare la diffusione del virus. “Gli Italiani meritano fiducia e rispetto – ha proseguito Salvini – donne e uomini eccezionali che hanno dimostrato buon senso e generosità che adesso vogliono vivere, lavorare, amare. Con tutte le attenzioni possibili, la Libertà non si cancella per decreto”. Leggi su sportface

