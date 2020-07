Salvini: “Noi come Berlinguer”. I social in delirio – FOTO (Di venerdì 10 luglio 2020) Matteo Salvini parla della Lega come partito che ha raccolto i valori della sinistra di Berlinguer: i social si scatenano tra ironia e polemiche Salvini come Berlinguer, la Lega erede del vecchio Partito Comunista. Le parole dell’ex ministro degli interni pronunciate ieri all’Aria che tira su La 7 non potevano che generare polemiche e discussioni. La frase incriminata è quella in cui Matteo Salvini afferma che i valori della sinistra di Berlinguer sono stati raccolti dalla Lega che a Roma è pronta a riaprire Botteghe oscure, un tempo sede del PCI e poi del Partito Democratico. Una frase che non poteva passare inosservata ed, infatti, non è passata inosservata. E’ insorto il segretario del partito Democratico Nicola Zingaretti tra ... Leggi su bloglive

FMCastaldo : A chi ci attacca sulla #Revoca, ricordo che nel 2008 il Gov Berlusconi votò il #SalvaBenetton. Lo votò #Salvini, e… - virginiaraggi : Matteo Salvini hai la faccia tosta. Abbi rispetto di Roma. La chiamavate 'ladrona' e ora vorreste tornare a spolpar… - bendellavedova : Sul #Mes ha ragione Berlusconi e hanno torto #Salvini e #M5S: serve subito. La #Spagna ha meno problemi di noi sui… - CastellinoLuigi : RT @FMCastaldo: A chi ci attacca sulla #Revoca, ricordo che nel 2008 il Gov Berlusconi votò il #SalvaBenetton. Lo votò #Salvini, e la #Melo… - PattyEli3 : RT @FMCastaldo: A chi ci attacca sulla #Revoca, ricordo che nel 2008 il Gov Berlusconi votò il #SalvaBenetton. Lo votò #Salvini, e la #Melo… -

