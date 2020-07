Salvini: "La Lega ha raccolto i valori di Berlinguer". Sinistra insorge (Di venerdì 10 luglio 2020) La Lega nazional-popolare, partito della nazione e non più solo del Nord, diventa ora anche erede dei valori della migliore Sinistra. Questo secondo il Matteo Salvini pensiero. "I valori di una certa Sinistra che fu quella di Berlinguer" e cioè del "lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega: se il Pd chiude Botteghe oscure, e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale". Queste le parole del leader del Carroccio, ieri all'Aria che tira su La7, a proposito della nuova sede della Lega in apertura nella capitale, proprio davanti alla storica ex sede del Partito comunista italiano. Inevitabile la raffica di reazioni da Sinistra: alcune accigliate, altre molto ... Leggi su blogo

