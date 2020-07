Salvini: allungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre? No grazie (Di venerdì 10 luglio 2020) Su facebook il leader della Lega contesta la possibilità che il Governo prolunghi l’emergenza pandemica fino a fine anno. Matteo Salvini denuncia così l’opportunità per il premier Conte di avere ancora “pieni poteri. “allungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne e uomini eccezionali che hanno dimostrato buon senso e generosità che adesso vogliono vivere, lavorare, amare. Con tutte le attenzioni possibili, la Libertà non si cancella per decreto”. Leggi su laprimapagina

TrudyElliot : RT @riktroiani: #Salvini: 'Allungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre? No, grazie. Gli italiani meritano fiducia e rispetto, le li… - LauraCarrese : RT @riktroiani: #Salvini: 'Allungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre? No, grazie. Gli italiani meritano fiducia e rispetto, le li… - icsicsxx : RT @riktroiani: #Salvini: 'Allungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre? No, grazie. Gli italiani meritano fiducia e rispetto, le li… - PixarYeah : RT @riktroiani: #Salvini: 'Allungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre? No, grazie. Gli italiani meritano fiducia e rispetto, le li… - vsyelania41 : RT @riktroiani: #Salvini: 'Allungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre? No, grazie. Gli italiani meritano fiducia e rispetto, le li… -